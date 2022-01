Boticaria García explica las diferencias entre Ómicron y las anteriores variantes del coronavirus

La sexta ola sigue en expansión en España con una incidencia récord de 2.433 casos y 117.775 nuevos contagios, según el último informe del Ministerio de Sanidad. Asimismo, la variante Ómicron sigue estando presente y continúa aumentando los contagios en todo el mundo.

A diferencia de las anteriores variantes, como la Delta, Ómicron afecta a otras partes. Para entender mejor cómo funcionan estas variantes y el virus original, la doctora Marián García, más conocida como Boticaria García, ha explica en Espejo Público las diferencias entre ellas.

"Son muy parecidos, pero van cambiando cosas. Las mutaciones hacen que cambien de color y hay partes iguales, que la vacuna reconoce, por lo que siguen siendo eficaces", indica. Asimismo, añade que también hay partes que diferentes y eso hace "que nos ataque de forma diferente".

"El virus tradicional tenía una afición por la parte pulmonar y la nariz. Ómicron además de estas partes, también tiene afición por la garganta y sus células", explica. Por ello, hay que estar "muy atentos" ante el picor de garganta y carraspeo, ya que son síntomas frecuentes de Ómicron.

Por otro lado, también existe la infección simultánea entre la gripe y la Covid-19, conocida como flurona. Boticaria García señala que esta infección simultánea se produce cuando coexisten "porque el coronavirus puede infectar a la célula por unos receptores y el virus de la gripe por otros". Asimismo, ha querido aclara que "no hay que entrar en pánico" por esta infección simultánea, ya que "no es infrecuente que haya coinfección de virus respiratorios".

Sin embargo, advierte que a las personas de riesgo que no estén vacunadas de la gripe ni del coronavirus "sí les debería preocupar". "Una persona que esté sana puede tener la infección y no se ha visto que se potencien los efectos. Que no cunda el pánico, pero que la gente se vacune", finaliza.

Puedes volver a ver la explicación de Boticaria García sobre Ómicron y las anteriores variantes del coronavirus en Espejo Público a través de Atresplayer.