La denuncia de un bombero que acude a trabajar con su bebé de 5 meses: "Me dijeron que me buscara la vida"

Andrés es bombero y trabaja en el parque de Arnedo (La Rioja). Tiene un bebé de 5 meses y le han concedido un permiso de lactancia mediante el cual tiene derecho a abandonar una hora antes su puesto de trabajo. Hace días se vio obligado a acudir a trabajar con su hijo Martín al parque al avisarle en el último momento que tenía que cubrir una baja. Asegura que comunicó al gerente hasta en 6 ocasiones que no tenía con quién dejar a su hijo pero le respondió que no había más alternativas. "Me dijo que me buscara la vida", selata.

Le comunicaron el día de antes que debía de cubrir un turno desde las 8.00 a las 16.00 horas. La noche previa había estado trabajando de 00.00 a 7.00 horas ( ya que entre las 7.00 y las 8.00 horas tenía permiso de lactancia). Cuenta que su mujer se ha incorporado recientemente al mercado laboral y le era imposible quedarse con el niño por la mañana y doblar turno. Del mismo modo que los abuelos que también tenían que trabajar.

"La baja que tenía que cubrir se conocía desde el 26 de diciembre y se me comunicó la noche de antes"

Cuando el gerente del parque le comunicó que tenía que doblar turno por circunstancias especiales le dijo que no era posible pero ante la imposibilidad de no acudir al trabajo lo hizo con su hijo. Destaca Andrés que la baja que se le obligó a cubrir se sabía desde el 26 de diciembre de 2023 y se le comunicó la noche de antes. "Pensé, si me obligas voy a acudir pero tengo la obligación de ir a por mi hijo", apunta.

"Ese día después de irme el parque se quedó con 2 bomberos"

Cuenta Andrés que cuando le vieron aparecer con el bebé, el cabo de turno llamó al argento de guardia y este al gerente. A los minutos el gerente le dijo que abandonara el parqueñ Ese mismo día se quedó con dos bomberos