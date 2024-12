Blas Romero 'El Platanito', el torero afamado de la década de los 60, que cumple 40 años vendiendo lotería: "Mi infancia fue horrible, sufrí maltratos, tortura y abusos"

El (pen)último romántico. Abanderado de una especie en peligro de desaparición, porque la extinción no casa con la bohemia. El aroma de sus muletillas y refranes de otra época perdurarán cuando CHATGPT sustituya a los niños de San Idelfonso. 'El Platanito' pasó sus primeros años en diferentes 'cárceles' de la vida. Del hospicio al correccional, su infancia fue violenta. "Horrible. No quiero ni recordarla".

"En el correccional sufrí maltrato, tortura y abusos. Aquello era un campo de concentración", apunta. Corría la década de los 50 cuando el carismático vendedor ambulante de lotería decidió que tenía que hacer algo para salir de esa vida marcada por la tragedia. "Me enteré que en la plaza de toros de Vistalegre (Carabachel) se organizaba el certamen de noveles toreros 'La Oportunidad'.

"Me fui a torear y formé un lío a una vaquilla". Ese día marcaría su futuro inmediato. Blas Romero, empezó a llenar las plazas de toros de España. "El Rey emérito iba a verme porque le gustaba mi toreo. Montserrat Caballé me invitó una semana a su casa". 'Platanito' agolpa anécdotas que cuenta nostálgico en el plató de Espejo Público en la sección 'Silva, tras el Espejo'. Muchos de los propios trabajadores de esta casa, donde lleva vendiendo lotería más de 30 años, no conocían una historia marcada, paradójicamente, por el infortunio.

El Cordobés de los pobres

"Junto a El cordobés y Palomo Linares fui el torero que más dinero ganaba en la época". A Blas Romero le apodaron 'El Cordobés de los pobres', "Él hacía el salto de la rana y yo el del saltamontes", cuenta entre carcajadas el lotero. Pero la suerte no les sonrió igual a ambos toreros.

'Platanito' llegó a protagonizar la película Jugando a Morir, "Gané muchos millones pero me sentí engañado. Han abusado de mí". Blas cuenta cómo algunos de sus apoderados se quedaban grandes comisiones de sus honorarios. "Yo estaba a otras cosas, quería salir de todo lo que tenía encima, de la infancia que había pasado". A sus 79 años no piensa en una jubilación, pues tiene que seguir pagando el alquiler de un piso en su barrio de El Pilar, facturas de luz y agua. "Conocí el éxito y la fama muy de cerca, pero el sueño duró poco y la vida me trajo hasta aquí, a vender lotería. Llevo cuarenta años y no he dado ni un premio. Hay que tener arte para seguir vendiendo".

