Belén y Fran a bronca limpia

La noche ya ha caído sobre Madrid. Belén Esteban, Fran y una tercera persona están sentados en una parada de autobús. Belén no mira a su marido y este, con gestos más que ostensibles se dirige a su esposa en tono nada amistoso. Ambos se marchan pero continúan discutiendo, hasta el punto en que esa tercera persona tiene que intervenir para atemperar los ánimos.



Belén se encara con Fran y este le responde acaloradamente. Las fotografías no dejan lugar a dudas, la pareja discute en medio de la calle sin ningún pudor. Estas imágenes podrían probar que la relación de la pareja no es tan idílica como nos han querido hacer ver. ¿Qué va a decir ahora Belén?