Begoña Villacís abandona la política: "Los políticos no somos esa caricatura que nos pintan"

"Es el único oficio en el que nos hablamos mejor a la espalda que a la cara". Así de rotunda se ha expresado Begoña Villacís en su despedida del ayuntamiento de Madrid. La vicealcaldesa, que ha sido entrevistada por Susana Griso en el programa Espejo Público de Antena 3, asegura que hay mejor ambiente en el consistorio madrileño que en otros parlamentos. "Los políticos no somos esa caricatura que nos pintan" "Trato de llevarme bien con la máxima gente posible, salvo con Javier Ortega Smith". Villacís reconoce no haber congeniado con el portavoz municipal de Vox.

Despedida del ayuntamiento

En su despedida ante todos los concejales se mostró "Con mucha tristeza, cierta nostalgia y decepción”. En el último Pleno de Cibeles la vicealcaldesa habló con cariño de sus rivales y socios políticos con los que ha compartido legislatura. Durante cerca de diez minutos, en el que se emocionaba por momentos, advirtió que iba sacar sacar a relucir “las vergüenzas de todos”, aunque en realidad lo que hizo fue recordar momentos y anécdotas de estos ocho años, como que le había prestado sus pantalones de embarazada a Rita Maestre. “Soy una ciudadana libre porque soy ex política". "He compartido con gente maravillosa este Pleno". Villacís ha descrito como “apasionantes estos ochos años maravillosos” en los que se ha dedicado a la actividad política, “queriendo hacer espacio en el centro, que siempre es importante, la moderación es importante”. En este sentido, ha indicado que “lo más bonito han sido los Pactos de la Villa, donde habló gente muy discrepante que se entendió”.

Habla de José Luis Martínez Almeida

Begoña Villacís también quiso despedirse del alcalde, con quien ha trabajado mano a mano y ha vivido momentos especialmente difíciles como la pandemia. Dijo haber conocido a José Luis Martínez Almeida “un día en el tanatorio, el día que se fue tu madre”. "Espero que tu madre esté asistiendo a esta mayoría absoluta en 2023, a “este sentar la cabeza que en algún momento tenía que llegar”.

La todavía vicealcaldesa asegura que lo primero que va a hacer es irse de vacaciones. "Voy a desconectar un poco. Esto es muy intenso y el vacío que deja la política es muy grande" Reconoce la política de Ciudadanos que ha recibido algunas ofertas y que todavía no ha pensado qué es lo que va a hacer cuando abandone el ayuntamiento madrileño. "Ser vicealcaldesa ha sido lo mas maravilloso de mi vida

He acabado mi carrera política demostrando mis principios. No me gusta que España se tenga que rendir a los extremos"