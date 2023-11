Beatriz De Vicente, sobre la denuncia por violación a Cándido Conde- Pumpido: "Es una rareza que si hay parte de lesiones no se tenga en cuenta"

Espejo Público ha abordado la denuncia por violación que pesa sobre Cándido Conde- Pumpido Varela, hijo del presidente del Tribunal Constitucional. La denunciante asegura que después de haber consumido este sustancias estupefacientes mezcladas con alcohol la forzó a mantener relaciones sexuales.

Conde- Pumpido es socio fundador de un despacho de abogados especializado en derecho penal económico. Tras la denuncia Cándido ha quedado en libertad. El auto de la jueza es categórico, dicta que no son necesarias medidas cautelares. Las imágenes aportadas de las cámaras de seguridad de la casa del acusado desvirtúan la versión de la denunciante, prosigue el auto. Puede observarse a denunciante y denunciado entrando y saliendo de las estancias y bebiendo sin que pueda adivinarse el relato de los hechos que hace la mujer.

El abogado de Conde- Pumpido da otra versión de los hechos

Ricardo Álvarez- Ossorio, abogado de Cándido, señala que días antes la mujer aborda al denunciado en la entrada de un bar de copas y ahí se inicia una relación. La mujer llevaba 2 ó 3 días en casa del acusado y, mantiene el letrado, este quería que abandonara la vivienda. "Cuando le pide que se vaya a ella le sale un brote de ira y dice que va a gritar a los vecinos y le va a arruinar la vida", afirma el abogado. Posteriormente la denunciante llama al 091 diciendo que la han violado.

Explica la abogada penalista Beatriz de Vicente que ante una denuncia así el juez valora los indicios a favor y en contra. La mujer asegura tener un parte de lesiones con desgarros en órganos sexuales que fue elaborado en el Hospital de La Paz. Apunta De Vicente que si hay un parte de lesiones con desgarros es una rareza que no se introduzca como un indicio incriminatorio.

"Hablamos alegremente de un parte de lesiones pero yo no lo he visto. El juez sopesa que hay a favor y en contra del denunciado", destaca.

Espejo Público entrevista al periodista que ha podido hablar con la denunciante

La denunciante niega dedicarse a la prostitución tal y como se ha dicho en varios foros. Cuenta que tuvieron una relación intensa esos días. "Me violentó y me robó mi pasaporte, no me imaginaba que todo esto fuera a pasar, estoy muy en shock", señalaba.

Asegura que tiene un parte de lesiones que le dieron en la revisión del hospital de La Paz. Borja Méndez, periodista de Voz Pópuli, ha hablado con ella. Esta le ha manifestado que tiene un parte de lesiones que lo presentará a su abogada, un informe que él no lo ha visto.

Según el relato de la mujer conoce a Cándido el 19 de octubre en una discoteca y a partir de ahí mantienen encuentros como comidas o cenas en los que ella llega a pagar la cuenta. Niega haberle cobrado por tener relaciones sexuales.

A partir del miércoles la versión del abogado es que quería echarla de su casa y ella dice que el jueves por la noche Cándido mezcló sustancias con medicamentos y esa noche se produce la presunta agresión sexual que denuncia, establece el periodista Borja Méndez. Le cuenta además que se sintió molesta con los actos de 2 amigos de Cándido que estaban en la casa pero no se producen agresiones sexuales por su parte, aunque sí se siente intimidada.