La batalla de Jacinto para lograr el permiso de autoconsumo y así rebajar la factura de la luz

Con la que está cayendo, el auto consumo eléctrico parece una gran idea para lograr una rebaja en la factura de la luz. Pero no siempre sale bien, lo sabe Jacinto Martínez. Lleva un año peleando para conseguir que le den el permiso de autoconsumo. "Les he hecho 120 llamadas. No me pasan con auto consumo. La operadora me dice que no pueden pasarme tampoco con un superior para poner la reclamación".

Jacinto instaló las placas con un coste de 6.500 euros. Dice que le marean de un sitio a otro. "Yo no me desengancho de la red. Yo genero energía durante el día y luego, cuando no hay sol, pues me tendría que devolver.

El programa Espejo Público de Antena 3 Noticias ha hablado con la empresa de energía para preguntarles por el caso de Jacinto y ha reconocido su error. Desde el pasado día 31 de agosto Jacinto ya está incluido en autoconsumo y desde la empresa aseguran que van a tomar medidas para arreglar todo lo que ha pagado de más.

"Se pusieron ayer por la noche en contacto conmigo. Que efectivamente el día 31 de agosto me han activado el autoconsumo. Les tengo que agradecer que hayan llamado a ustedes porque parece que han tenido prisa en hacerlo" ha agradecido Jacinto durante la entrevista.

