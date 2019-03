Aumenta un 18 por ciento los padres que desheredan a sus hijos

Pilar es una madre que se ha visto obligada a desheredar a su hijo Dani. A partir de los 13 años, el mayor de sus hijos cambió y empezó a comportarse de manera violenta y agresiva. Se vio obligada a denunciarle varias veces, pero sus denuncias no llegaron nunca demasiado lejos. Dani incluso tuvo que ser internado en un centro de menores, pero eso tampoco ayudó. Por eso, Pilar tomó la decisión de desheredarle. "La decisión no es firme, pues es un papel que se puede cambiar en cualquier momento, pero ha sido la única solución que he encontrado", asegura en Espejo público.

Dani ahora tiene 25 años y se ha propuesto cambiar y mejorar las relaciones con su madre. Ella reconoce que las cosas han cambiado algo, pero sigue sin fiarse de que todo cambie. "Me la ha jugado muchas veces. Me engaña. No me hago ilusiones", nos dice. Miguel Muñoz, abogado y experto en derecho sucesorio, ha declarado a Espejo público que hay dos fases para desheradar a un hijo. "Primero se deja escrito en el testamento y después, cuando se produce el fallecimiento se debe acreditar que ese deseo era cierto".