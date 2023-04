La astronauta Sara García somete a los 'astrotertulios' a este trivial, y el resultado te sorprenderá

Espejo Público ha tenido hoy una visita muy especial, la de Sara García, primera astronauta española. La investigadora ha compartido con los espectadores y con los 'astrotertulios' las pruebas que ha tenido que pasar para conseguir hacer historia en España. Nacida en León reconoce que "nunca se puso límites" y que como con todo lo que hace "intento esforzarme mucho, darlo todo".

Ella no asegura no haber sido consciente de su logro hasta que interactuar con gente más joven a los que ve "ilusionados". Ser astronauta no es su único sueño, "era uno de mis sueños, pero tenía muchos. Quería ser de todo, quería ser investigadora, química, física..."

Actualmente Sara mantiene su trabajo de investigadora en el Centro Nacional Oncológico y está en la reserva haciendo sobre todo labores de divulgación científica. "Estoy en contacto con la Agencia Espacial Europea para lo que ellos puedan requerir".

Sara ha querido mostrar las pruebas por las que ha tenido que pasar durante este proceso "son 18 meses en los que tienes que gestionar muy bien tanto las expectativas como la ansiedad". En el plató se han vivido momentos muy divertidos como los que vas a ver a continuación. Un trivial en el que los 'astrotertulios' han demostrado sus conocimientos espaciales y en el que ha habido sorpresas.

Las preguntas a las que han tenido que contestar son: "¿Qué distancia hay de la Tierra a la Luna?"; "¿Cuál es la gravedad en la Luna?"; "¿Cómo se llamaban los tripulantes del Apolo XI?"; "¿A qué fuerza G te desmayarías en una nave espacial?". ¿Sabrías la respuesta?