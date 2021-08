Así golpea la pobreza energética: Carola y su hija viven a oscuras por miedo a pagar demasiado

Muchos días Carola y su hija no pueden desayunar caliente por miedo a que el consumo eléctrico de dispare. Esta madre de familia trabaja como ayudante de cocina en un restaurante de Valencia y su sueldo no llega a los 700 euros. Paga el alquiler de una vivienda y se le hace muy difícil llegar a fin de mes. Por eso, se ha estudiado al dedillo cómo ahorrar con la electricidad. Su uso del microondas es mínimo, la televisión no la enciende y los ventiladores tan solo los enciende los fines de semana, pese al calor sofocante que pasa en verano.

Cuenta Carola que ha encontrado un empleo a tiempo parcial por la noche y llegar a fin de mes le supone un gran esfuerzo. Pone las lavadoras a la 1,30 horas y la siguiente a las 6.00 horas. Su objetivo es ponerlas a partir de las 8,00 horas, que es cuando la tarifa es más elevada.

Duerme de día porque por la tarde es imposible debido al calor. La situación económica le está condicionando la vida y la salud. Ella y su hija andan a oscuras por casa para intentar paliar esa subida de la luz. Cenan a las 18,30 para que tener que encender la luz y no ponen apenas la televisión.

Reconoce que es muy duro vivir así. "Mi hija lo lleva como puede pero yo no tengo opción. No tengo opción de pagar una factura de la luz de 80 euros eso para mí es un lujo", asevera.

No tiene calentadores ni ventilador. Ha salido adelante gracias a la trabajadora social de 'Save the children' y a las ayudas económicas que le ha facilitado Caritas.

