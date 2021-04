Así fue la fiesta ilegal con Leticia Sabater por la que dimite el coordinador de Ciudadanos en Soria

Las imágenes de local en Medinaceli (Soria) donde se puede ver a varios políticos y a la cantante Leticia Sabater sin respetar la distancia y sin mascarilla se ha saldado con la dimisión del líder de Ciudadanos de Soria, Rubén Morales.

Rubén Morales ha sido la primera cabeza en caer tras la fiesta. Se trata del propietario de 'El cielo de Medinaceli'. Restaurante donde era el anfitrión y protagonista de la fiesta, ya que cumplía años.

En la fiesta estaba además José Soriano, teniente de alcalde en Medinaceli. En las imágenes puede verse a unas 20 personas cantando cumpleaños feliz sin mascarilla. La fiesta se celebró el pasado 26 de marzo y es ahora cuando se han hecho públicas las imágenes.

Espejo Público se ha puesto en contacto con Rubén Morales que ha declinado hacer cualquier manifestación pública y desmiente que en su local se haya celebrado una fiesta ilegal, pese a haber dimitido.

José Soriano, teniente de alcalde de Medinaceli, asegura que él era un comensal más y no era partícipe de ninguna fiesta ilegal. Sostiene que el restaurante estaba abierto en un horario permitido y no ha hecho nada ilegal, ,por lo que no tiene que dimitir.

Los vecinos dicen que Leticia es imagen del local y mantiene una estrecha amistad con el propietario del local. Algunos de los habitantes de Medinaceli han comentado fuera de cámara a este programa que en este local se han celebrado varias fiestas en los últimos meses.

