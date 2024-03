Presunto abuso sexual a una niña de 4 años en Torrejón: "Se desnuda y le toco cositas con pelo"

Los padres de un colegio de Torrejón de Ardoz (Madrid) se encuentran conmocionados por la detención de un profesor de gimnasia arrestado por una presunta agresión sexual hacia una niña de 4 años a la que impartía clases de psicomotricidad. La niña le contó a su madre los juegos que hacía con el profesor y a partir de ese momento saltaron todas las alarmas.

En la puerta del colegio donde ocurrió la presunta agresión no se habla de otra cosa. Entre los padres existe un ambiente de mucha incertidumbre. Se quejan de la falta de información y están preocupados por la existencia de nuevos casos. Cuentan muchos que se habían enterado por la prensa de la noticia y echaban de menos una comunicación oficial del centro.

"El profe se desnuda y juega con nosotros"

Hace 2 semanas la pequeña de 4 años estaba desayunando y le contó a su madre que el profesor de psicomotricidad se desnudaba y "jugaba con ellos a cosas", tal y como ha asegurado el periodista Luis Fernando Durán en Espejo Público. "La madre le dice que le explique cómo es ese juego. Le dice que el profesor se desnuda y ella le toca cositas que tienen pelo", prosigue relatando Durán. Cuando la madre pone los hechos en conocimiento del colegio le dicen que no saben nada y que la conducta del profesor de gimnasia es intachable.

Posteriormente la madre denuncia ante la Policía la supuesta agresión sexual del profesor de psicomotricidad. La Policía investiga ahora si ha podido cometer esos abusos hacia más niños de la clase. La pequeña dice en su primera manifestación que lo hace con más niños, señala Luis Fernando Durán. El colegio se ha puesto en contacto con los padres, les ha contado lo que sucede y van a intentar averiguar si más niños han sido víctimas de abusos.

El profesor ha sido despedido del colegio y se ha dictado contra él una orden de alejamiento

El profesor ha sido detenido y se le ha decretado una orden de alejamiento de la menor. Es además profesor de pádel con niños. En la escuela hay maestros que defienden al presunto agresor que llevaba 6 años en el centro y también daba clase a niños de primaria.

"Ha habido comunicación con los padres de los alumnos de este profesor"

El abogado del centro educativo habla con Espejo Público. Mantiene que el asunto está bajo secreto de actuaciones. Asegura que le pidieron a este profesor documento de penales y estaba limpio y sin antecedentes de tipo sexual. El colegio ha suspendido al profesor ejecutando el protocolo de la Comunidad de Madrid. Desconoce lo que ha dicho el profesor en sede judicial ni tienen acceso a sus declaraciones penales.

El colegio se ha personado como acusación particular pero, señala el abogado, que estando activo el secreto de actuaciones no se va a averiguar mucho más. La inspección educativa conoce la existencia de esta denuncia con gran rapidez, mantiene. "Lo último que se puede hacer es suspender al profesor, en este caso despedirlo para evitar posibles reiteraciones", afirma. Confirma que ha habido comunicación con los padres de los alumnos de este profesor pero no se consideró oportuno comunicarlo al resto.