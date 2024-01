La asexualidad: ¿En qué consiste y qué dificultades presenta esta realidad sexual?

Según la Real Academia de la Lengua Española, el término 'asexual' está definido como: Sin sexo, ambiguo, indeterminado.

Si esa definición sería suficiente hoy en día, teniendo en cuenta la diversidad y apertura social respecto a la sexualidad. Actualmente muchas personas que no experimentan atracción sexual se considerarían asexuales, pero sí sentirían atracción romántica, sensual, intelectual, o de cualquier otro tipo. Esas personas, lejos de sufrir ningún tipo de trastorno o enfermedad, sencillamente tendrían otra orientación sexual.

Asexuales pero románticos

Javier, que se define a sí mismo como asexual, declara que le gustan las mujeres y explica: "Ser asexual no significa que carezcas de romanticismo", y añade que ser asexual sería "simplemente" que en la relación con otra persona no existe el pensamiento: "me gusta esta persona y me quiero acostar con ella".

Otro hombre, que también se declararía asexual, asegura que este hecho no estaría reñido con la sensualidad, y que sólo influiría "exclusivamente al acto sexual, si lo tengo que hacer, lo hago, pero no me entusiasma".

Según los expertos, esta orientación sexual no sería, ni mucho menos, un trastorno, ni un problema, o una enfermedad y tampoco llevaría asociado ningún trauma ni fobia al sexo.

Incomprensión

Una de las situaciones que denuncian desde este colectivo es el estigma social que aseguran sufrir: "Como en los años cincuenta decir que soy homosexual, algo parecido" afirma Javier. "Nadie va a entender que no te guste eso".

La sexóloga, Ana Sierra, analiza en Espejo Público esta realidad sexual y responde a las numerosas preguntas y dudas que pueden surgir al respecto y que en muchas ocasiones no tendrían una respuesta universal, ya que la asexualidad abarca una amplia variedad de maneras de vivirla: homorrománticos, heterorrománticos, arrománticos, demisexuales, grisexuales; cada uno con sus particularidades, pero con el denominador común de las dificultades que tendrían a la hora de encontrar pareja.

Según afirma la sexóloga, la asexualidad no tendría que ver con que haya relaciones en las que deje de practicarse sexo, sino que "es una orientación más, no es una ausencia de orientación, es una orientación que se basa en que no sienten atracción por otras personas pero, a lo mejor, por ellos mismos sí".

¿Sienten placer sexual?

Ana Sierra asegura la asexualidad comprende un "espectro" y que algunas de estas personas sí pueden sentir placer sexual e incluso practicar sexo, pero "lo que les diferencia es que no sienten atracción sexual o muy leve, durante toda su vida".

Ante las dudas que surgen respecto a los distintos momentos que puede atravesar una persona a lo largo de su vida y experimentar épocas de mayor o menor deseo sexual, la experta asegura que no sería lo mismo, "si pasas por momentos, tienes una disfunción sexual, una inhibición del deseo. La asexualidad no es una disfunción, no es un trastorno mental, no tiene que ver con que estés mal en algo. Es una forma de ser, vivir y experimentar la sexualidad". Sierra, ante la inquietud de los colaboradores, añadía que "es una forma de percibir la atracción, o la no atracción, en este caso".

Dudas y confusión

La psicóloga también explica que esta inclinación no sería derivada de un trauma o mala experiencia, pero que muchas veces "lo confundimos" con otras situaciones que puedan provocar la disminución del deseo como podrían ser "el estrés, una mala relación con la pareja, eso no es asexualidad".