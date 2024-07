Un asesor de Biden, optimista con la candidatura de Kamala Harris a la Casa Blanca: "Hay tiempo de sobra. La campaña empieza hoy"

La renuncia del presidente estadounidense a la carrera para la reelección "se veía a venir". Así lo considera el asesor de Joe Biden, Juan Verde. ¿El motivo? Las presiones por parte de los barones del Partido Demócrata que fueron "muy significativas".

Una renuncia que marca "un antes y un después en la campaña". El miembro del Consejo Asesor Presidencial asegura que "empieza ahora la narrativa y la historia que va a contar Kamala Harris, que probablemente sea la candidata a la presidencia". "La campaña empieza ahora", indica.

Por delante, 106 días para poner en marcha la estrategia para vencer a Trump, ya que "el pescado no está vendido", afirma. Una estrategia con un relato claro: "Si vuelve Trump, estará en juego la viabilidad del sistema democrático norteamericano y del mundo". Asevera que lo importante es fijarse en los cinco o seis estados clave que representan entre un ocho y diez por ciento de población, indecisa, que será quien hará decantar finalmente la balanza.

La decisión de Joe Biden ya ha producido una cascada de reacciones y consecuencias dentro y fuera del Partido demócrata, que ha recibido con optimismo el relevo de su candidato en la carrera presidencial, incrementando su recaudación notablemente.

¿Será Kamala Harris la candidata?

Los demócratas tienen la mirada fija en el 5 de noviembre, aunque existe una lista de posibles candidatos para la papeleta presidencial. En todo caso, quien fue también asesor de Barak Obama, ve "indicadores que empiezan a demostrar que el partido apostará por Kamala Harris". Es, recuerda, la única candidata que puede heredará legalmente el dinero de la campaña de Biden". Un aspecto importante a tener en cuenta, ya que cualquier otro candidato "tendría que empezar de cero" en la búsqueda de financiación.

Formalizados más de 500 apoyos de delegados demócratas

Su recorrido de cuatro años al frente de la vicepresidencia y el apoyo de grandes figuras en el Partido Demócrata como los Clinton y los Obama son otros argumentos que, según el asesor, muestran las posibilidades de Harris en convertirse en candidata. De hecho, avanza que en las últimas horas ha conseguido el apoyo formal de más de 500 delegados de los 1.986 que necesita para asegurar la nominación.

"El apoyo de los Obama va a llegar"

"Los que llevamos mucho tiempo en Washington y los que conocemos la dinámica sabemos que Kamala Harris en gran medida es la creación de Barack Obama". Por este motivo, Juan Verde cree que el apoyo de la familia Obama llegará, ya que "es cuestión de tiempo". Asegura que "son amigos personales" y recuerda que el propio ex presiente se "convirtió en su padrino político" cuando participó activamente en la campaña de la aún vicepresidenta cuando optaba a ocupar un asiento en el Senado.

Error de cálculo en la campaña, pero "hay tiempo de sobra"

El sistema electoral estadounidense no permite que un partido político tome la decisión de descartar a un candidato a la presidencia. "La única forma de sacar a Biden de la carrera presidencial" era con su retirada voluntaria. El asesor considera que ha habido un error, no tanto del partido, sino de cálculo en la campaña. En todo caso, Verde considera que "hay tiempo de sobra", ya que "la campaña no ha empezado, empieza hoy".