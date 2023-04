Arantxa de Benito, abuela con 53 años: "Me siento más joven y más vital que nunca, ser madre es un orgullo y ser abuelita un privilegio"

La presentadora Arantxa de Benito acaba de ser abuela con 53 años. Su hija mayor, Zayra ha dado a luz a Hugo, su primer hijo, con solo 23 años. A Arantxa le pilla con la cincuentena arrancada, pero José María Gutiérrez ‘Guti’ se estrena como abuelo con 46 años. A pesar de lo llamativo que pueden ser las cifras, la familia está feliz.

Arantxa no podía ocultar su emoción durante su intervención esta mañana en Espejo Público: “Me siento más joven que nunca y más vital. Emocionada, feliz, llena de amor… indescriptible.” La presentadora y antigua colaboradora de Espejo Público, analiza el papel que debe tener ahora: “Ser madre es un orgullo y ser abuelita es un privilegio entonces vamos a disfrutar de ello. Creo que es un papel totalmente diferente, a pesar de que Zayra sea una madre joven y yo sea una abuela joven, también”. Aunque el primer mes va a estar muy pendiente del pequeño: “De momento este primer mes van a estar en casa, los tres y luego se independizarán y se irán a su casa. Viven cerca”

Arantxa fue madre de Zayra con 30 años y de su segundo hijo, Aitor, con 32, ahora es abuela y no tiene muy claro cómo quiere que la llame su nuevo nieto: “Llevo tiempo dándole vueltas, a ver qué le explicamos, que me guste a mí también el adjetivo, me da igual, que me llame como quiera, lo de abuelita es lo que menos me va a gustar. A mí me gusta ‘Bubu’, yo a una de mis abuelas la llamaba ‘Bubu’, lo que pasa que es muy difícil cuando eres muy pequeño la u, entonces digo va a tener que ser con a, que es lo primero que aprenden”.

Casi nueve meses han pasado desde el momento en el que Zayra confesó a su madre que estaba embarazada. Con el bebé ya en brazos, Arantxa confiesa cómo se sintió: “Me quedé con la boca abierta, así como un minuto sin poderla cerrar y acto seguido, cuando me enseñó la ecografía dije ‘esto va a ser un niño’, las primeras palabras que le dije. Y a partir de ahí fue un proceso de aceptación y al final es una vida y es el milagro de la vida. Más feliz que nunca”

Aunque es madre de dos hijos Arantxa no se atreve a dar grandes consejos a su hija Zayra, el más importante es que disfrute: “Que disfrute de cada segundo, que viva el segundo, que aprenda, que los niños también enseñan mucho, que ella es jovencita pero bueno, al final ella estaba estudiando Educación Infantil, la mejor práctica que puede hacer es esta”

Zayra desde pequeña está acostumbrada a la prensa, sus padres las presentaron en las revistas cuando era solo un bebé, ¿qué decisión tomará ella con el pequeño Hugo?: “Yo los consejos que le doy es que haga lo que ella siente que le va a hacer sentir bien, siempre con respeto y con cariño. Si ella decide que quiere enseñar a su bebé de una forma amable, respetuosa y cariñosa, me parece perfecto. Si no lo quiere hacer también me parece bien.”

Guti abuelo con 46 años

Arantxa de Benito y Guti se casaron en 1999 y se separaron en 2009. Estos diez años de matrimonio mediáticamente dieron para mucho y la separación más, pero la presentadora no tiene malos recuerdos: “Yo me quedo siempre con lo bonito y me quedo con el presente”. Ahora la relación es cordial aunque no tienen trato: “Con el abuelo yo no he hablado. Mi hija sí, ellos han tenido comunicación y desde que entró en el paritorio estuvo en contacto con su padre, con su madre, con su familia, sí, hemos estado todos muy pendientes de ella”.

Guti rehízo su vida con la también presentadora Romina Belluscio. Tienen dos hijos en común, Enzo y Romeo, de 7 y 2 años. Tíos ahora del pequeño Hugo, algo que Arantxa ve muy positivo: “Se van a llevar poco tiempo, su hijo menor va a ser un tío super super joven. Eso tendrá su punto y así podrán conectar y jugar juntitos. Eso es la parte positiva de todo”.