Antonio Tejado minutos antes de su detención: "Yo no he hecho nada"

Hace unas semanas la Guardia Civil detuvo a ocho personas acusadas de pertenecer a una banda activa que asaltaba casas con violencia e intimidación en Sevilla. Entre los detenidos se encontraba Antonio Tejado, sobrino de María del Monte, por una relación con dicha organización.

El pasado fin de semana, su madre acudía de nuevo al centro penitenciario donde Antonio está recluido de forma preventiva, también acudía a mostrarle su total apoyo su actual pareja.

Este lunes se ha conocido el contenido de varias grabaciones telefónicas obtenidas de los 'pinchazos' a las líneas de Tejado y varias de las personas supuestamente vinculadas con el asalto y robo a la vivienda de María del Monte. En estos nuevos audios se escucharía a alguno de los amigos de Tejado, realizar extorsiones en su nombre. Por otra parte Antonio habría recibido consejos de sus amistades para dejar de tener relación "con los avergonzaos esos. [...] Que nada más sirven para hacer Daño".

Esas afirmaciones se referirían a los amigos rusos, que según la Guardia Civil, sería la banda de criminales que tendría atemorizados a gran parte de los sevillanos

En Espejo Público vemos la imagen, en exclusiva, del acceso a la vivienda de Antonio Tejado cuando se procedió a su detención. Es una imagen que no se había visto hasta el momento. Una imagen sorprendente. La puerta del domicilio de Antonio Tejado s encuentra destrozada por la fuerza que tuvieron que emplear los agentes para acceder al domicilio y poder así proceder al arresto y posterior registro.

"Yo no he hecho nada, yo no he hecho nada"

Nos acompaña en el programa Jorge Olalla, paparazzi, que nos cuenta más detalles sobre cómo se produjo la detención. Jorge nos cuenta que estas fotos se hacen a las doce horas del pasado viernes. Los vecinos están asustados, cuenta. Los vecinos escucharon a Antonio gritar manteniendo efusivamente su inocencia.

"Bebía más de lo normal"

Por otra pare a Antonio Tejado se le acumulan las acusaciones y declaraciones de algunas de sus exparejas, como las que realizaba Candela Acevedo describiendo el infierno que vivió con él: "Lo que me pasó fue tan terrible. Bebía más de lo normal y hay situaciones que me causan miedo, pero siempre me pedía perdón. Sabía qué decirme para perdonarle. No vi que me drogara, pero hay veces que tengo lagunas de noches anteriores".