Antonio, hijo de la fallecida por el virus del Nilo en Sevilla: "Reclamo que las administraciones hagan algo"

En un auténtico drama el que ha vivido esta familia de La Puebla del Río, en Sevilla. Granada Romero, una mujer de 86 años, ha muerto infectada por el virus del Nilo. Hay quien no lo sabe, pero todo se origina tras la picadura de un mosquito. Sí, esto puede ser una causa de muerte. En Espejo Público hemos podido conocer de primera mano la historia de esta familia, puesto que el hijo de Granada, Antonio, nos ha explicado cómo ha ocurrido todo, a la vez que reclama soluciones a las administraciones. Su padre también falleció a consecuencia del virus del Nilo hace unos años.

Antonio se lamenta explicando que "desgraciadamente, hemos naturalizado vivir rodeados de mosquitos, y es que hay muchos mosquitos". La tragedia se ha repetido en su familia: "ya hemos pasado esto. Mi padre tuvo el virus en el año 2016 cuando nadie hablaba todavía del virus del Nilo. Posiblemente, si no fue el primero, fue uno de los primeros casos del virus del Nilo en nuestra zona. Fue al año siguiente, en el 2017, cuando llegaron varios casos juntos y entonces saltaron las alarmas y empezaron a investigar y concluyeron que era virus del Nilo".

"Los síntomas empiezan por un malestar general complicado de explicar"

El hijo de Granada nos explica que "son los mismos síntomas los que tuvo mi padre y los que ha tenido mi madre. Los síntomas empiezan por un malestar general complicado de explicar. Ella decía 'me encuentro muy mal'. Después, se empieza con dolor de cabeza, problemas en la movilidad, ya notamos que no camina bien, que camina raro, todo lo que comía le sabia mal. Entonces, ya vimos que todo era igual que con mi padre. Empezó la fiebre, y fue lo que nos llevó a ir a Urgencias por primera vez. No vieron síntomas suficientes, tras lo que volvimos y ya se hizo la punción y descubrieron que tenía la meningitis que provoca el virus del Nilo", cuenta. De esta forma, "los síntomas se fueron agravando y terminan con la incapacidad de manejar ningún musculo, pierden toda la musculatura del cuerpo, incluso para respirar".

"La responsabilidad es de quien no hace que se acabe con una plaga de mosquitos"

Aunque Antonio es consciente de que la culpa reside en el virus, quiere incidir en que "la responsabilidad es de quien no hace que se acabe con una plaga de mosquitos". De esta manera, reclama a las administraciones que busquen una solución de carácter "permanente y duradero", y que no se actúe tan solo para calmar la situación actual.

"Se necesita de un trabajo continuado y permanente", puesto que las "pequeñas fumigaciones concentradas en entornos del pueblo o jardines, no es suficiente", considera.