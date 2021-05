Antonio Catalán, presidente de AC Hoteles: "El verano en Baleares está semiperdido, hay que centrarse en el invierno"

Antonio Catalán, presidente de AC Hoteles, se muestra optimista al ver que hay zonas en España como Málaga que tienen más reservas para los próximos 3 meses que las qu tenían en 2019, sobre todo con turistas nacionales. Cree que la gran esperanza del turismo es la puesta en circulación del certificado sanitario pero cree que la Comisión Europea está siendo muy lenta poniéndolo en marcha.

Sobre la recomendación de Reino Unido a sus ciudadanos de que no vengan a España, no le sorprende ya que cree que es un Gobierno "partidario de que su gente no salga de allí y consuman allí, es lo contrario de lo que pasa en España en Baleares". Mantiene que muchos británicos aunque su Gobierno les recomiende no venir a España vendrán. "Somos un destino turístico absolutamente líderes totales. Grecia tiene menos plazas que Palma de Mallorca. Tenemos seguridad jurídica, sanitaria, infraestructuras a nivel mundial... Me preocupa poco lo que hagan otros países", señala.

Llama a la prudencia porque "veranos hay todos los veranos. El 2022 volverá y luego llegará el 2023". Es partidario de amarrar los datos, bajar la incidencia y luego ya abrir al turismo con seguridad. "Ahora estamos en una incidencia acumuladad de 125 y se ha estancado el descenso. Pedirle responsabilidad a la gente joven es algo imposible", mantiene.

"Ahora que estamos en el final deberíamos tener prudencia. El verano de Baleares está semiperdido, la temporada es muy complicada pero lo importante es que salvemos el invierno, sobre todo en Canarias", apunta.

