Antonio del Castillo: "Los abogados saben dónde está Marta"

Espejo Público se ha puesto en contacto con Antonio del Castillo quien nos ha relatado que fue él mismo quien trasladó la carta en la que un letrado denuncia al abogado de Samuel Benítez de saber dónde se encuentra el cuerpo de Marta del Castillo al juez. "La noticia me llegó por correo electrónico el pasado jueves y me quedé un poco a cuadros y lo que hice fue llevarla ante el juez Francisco de Asis que me dijo no podía pasar esto por alto y pasó a tomarme declaración", asegura.

La carta remitida al colegio de abogados de Sevilla tiene fecha del mes de febrero del año pasado. "Esto deja en muy mal al colegio de abogados porque lleva todo este tiempo con esta denuncia y no ha hecho nada. la carta además me parece vergonzosa". Antonio del Castillo cree que los abogados saben donde esta Marta. "La policía siempre me dijo que los abogados de samuel siempre impidieron que hablaran con samuel ni de buenas, ni de malas. Veo bien que se investigue todo lo que sea buscar el paradero de mi hija, aunque no se cuáles van a ser los próximos pasos del juez".