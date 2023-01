Antoni Gálvez, sobre la no rebaja del IVA en el sector cárnico: "Creemos que se nos está ninguneando"

La rebaja del IVA en los productos básicos impulsada por el Gobierno sigue generando dudas y polémicas. Los sectores que no se han visto beneficiados reiteran su descontento ante esta medida. Uno de ellos es el sector cárnico. Antoni Gálvez, presidente del gremio de carniceros de Barcelona considera que "se les está ninguneando", ya que la carne es un producto imprescindible en la cesta de la compra.

Gálvez insiste en que "se les está privando de las ayudas". Ayudas que para otros productos considera innecesarias, como los quesos. El presidente argumenta que la carne no es un producto "de lujo", sino un producto indispensable que debería tener una rebaja del IVA "del 10 al 5 como mínimo".

Además, Gálvez ha dicho que "necesitan esa rebaja del IVA" porque asegura que "la carne y el pescado suponen casi el 40% de la cesta de la compra".

Por último, el presidente del gremio de carniceros de Barcelona ha confirmado que ya enviaron una carta a Moncloa manifestando su descontento, pero que no han recibido respuesta. Esta carta fue enviada el pasado 27 de diciembre, el mismo día que se enunciaron las nuevas medidas anticrisis.

Son productos importantes en la dieta

Verónica Chazín, nutricionista, ya señaló que la carne y el pescado deberían estar en una dieta con proteínas de mayor rango biológico y no entiende por qué han quedado fuera de la rebaja del IVA anunciada por el Gobierno. Apunta que en el caso del pescado, esta grasa es muy buena para el desarrollo neuronal y el aprendizaje de los niños: "No rebajar el IVA al pescado me sorprende".

La nutricionista aconseja que en el caso de los niños, estos deberían tomar sobre todo carnes blancas: unas 3 o 4 raciones a la semana. En cuanto a los pescados, 3 o 4 raciones a la semana también. Cuando somos adultos podemos rebajar esa ingesta a una ración a la semana: "No necesitamos carne en todas las comidas. Podemos tomar legumbre en una de ellas y en otra tomarnos huevos", ha explicado, aunque la considera un alimento necesario en la dieta.