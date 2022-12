En un año ‘malo’ Isabel Preylser puede llegar a ganar 1,5 millones de euros

La ruptura de la relación entre Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa pilló por sorpresa a todos. Nos habíamos acostumbrados a ver a la reina de corazones por excelencia, con el Nobel de literatura peruano, pero unos celos, según la versión de Isabel, acabó con la relación. Al no estar casados la separación, en términos económicos, no tendría mucha dificultad. La pareja no llegó a casarse ni a compartir bienes por lo que conservarían el patrimonio con el que empezaron. Pero ¿a qué se dedica cada uno? ¿De qué viven?

La periodista Silvia Taulés ha desvelado en Espejo Público de dónde vienen los ingresos de Isabel Preysler y cuánto ganaría con sus negocios: “En un año malo Isabel ganaría un millón y medio de euros, y eso significaría que no ha salido casi de casa”. Ese millón y medio sería de la publicidad: “Ella es imagen de muchas marcas. Por todos los actos a los que va ingresa, también ingresa por las exclusivas que hace con la revista ¡Hola!”.

Todas las parejas que hemos conocido de Isabel Preysler han tenido buenas posiciones económicas, pero Silvia Taulés asegura que ella es la que tenía más poder adquisitivo: “Ella siempre ha tenido más dinero que todas sus parejas. Siempre ha sido más rica para despejar esas dudas de que escogía a sus parejas en función de sus capacidades económicas”. Incluye al cantante Julio Iglesias: “Con Julio Iglesias se dudaba pero cuando estaban juntos él no era la súper estrella que es ahora”.

Las empresas de Isabel Preysler

La faceta de Isabel Preysler como empresaria no ha tenido tanto éxito como la de imagen de marca, así lo asegura la periodista: “Ha intentado ser empresaria pero eso no le ha ido tan bien, pero sí que tiene una marca de cremas que se venden en farmacias y a través de una página web. Es una empresa de la que es administradora Ana Boyer pero no acaba de andar muy bien”.

Como influencer o socialité sí ha triunfado y lo que es más difícil, se ha mantenido durante los años y sigue siendo objeto de deseo para las marcas: “Todo lo que ella se pone sigue arrasando y sigue vendiéndose en las marcas”.