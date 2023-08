Ángela Perales, hermana de José Luis Perales: "Fue un susto, y menos mal que se quedó en eso"

Durante la noche del pasado martes, la noticia de la falsa muerte de José Luis Perales a los 78 años corrió en los medios digitales como la pólvora. Según el bulo, el cantautor habría fallecido debido a un infarto. Sin embargo, Perales desmintió el rumor en sus redes sociales y aseguró que está "más vivo y feliz que nunca".

El programa de Espejo Público ha podido contactar este martes con Ángela Perales, la hermana del cantante, para conocer cómo vivieron ella y su familia la publicación de la noticia falsa.

"Nadie se atrevía a decirme nada"

Ángela Perales ha narrado de principio a fin, y con todo lujo de detalles, cómo fue el proceso por el que pasó hasta enterarse de la 'muerte' de su su hermano. La noticia se publicó en el momento justo en el que Ángela estaba estaba en casa de una vecina, según ella misma ha explicado. La vecina recibió una llamada en la que le informaron de la supuesta muerte, pero rápidamente la cortó y no se atrevió a decírselo a la hermana.

"Me fui de ahí porque mi vecina se me quedó mirando raro", ha asegurado. Ya fuera de esa casa, la mujer se encontró con otra vecina, que le preguntó por su hermano: "Yo le dije que estaba de vacaciones y ella no paraba de insistir en que le había pasado algo, que se había puesto malo o algo, que lo había escuchado por ahí". Tampoco esta señora quiso decir nada a Ángela sobre la noticia de su hermano. "Nadie se atrevía de decirme nada", ha sentenciado.

"Fue un susto corto"

Ángela decidió irse entonces a casa, no sin pasar antes por su cafetería. "Allí la gente se quedaba mirándome, pero nadie decía nada", ha comentado. Hasta que una pareja de conocidos, ambos periodistas, le contaron la noticia para confirmarla con ella. "Fue un susto corto", ha asegurado, "porque justo entonces me llamó mi hijo y lo desmintió".

Entonces, Ángela llamó a su hermano para hablar con él. En ese momento se encontraba en Londres con su familia y "estaba todo bien", tal y como ha afirmado ella. "Fue un susto, y menos mal que se quedó en eso", ha concluido.

Después de eso el cantante decidió compartir un vídeo en su cuenta oficial de Instagram informando que se encontraba en un viaje familiar cuando se ha encontró con que "alguien de muy mala idea" que había anunciado su fallecimiento. "Estoy más vivo y feliz que nunca", así lo desmintió.