Ángel Martín, ante el miedo a sufrir otro brote psicótico: "En el momento que te desentiendas es muy probable que algo se vaya al carajo"

Ángel Martín ha visitado el plató de Espejo Público después de publicar su segundo: libro 'Detrás del ruido'. El presentador hizo público el brote psicótico que vivió en 2017 y que le llevó a un ingreso en el área de psiquiatría. Cuenta que tras recibir el alta médica sintió que todo se había desmontado y no sabía por dónde empezar.

Todo aquello lo contó en un primer libro que ahora tiene su continuación en una segunda publicación en la que afronta el miedo que sufren muchas personas a las recaídas.

Ahora mismo se encuentra muy bien y quiere ayudar a las personas que pasan por una situación similar a la que pasó él. Después de contar cómo se desencadenó el brote ahora comparte cómo lo hace para remontar y seguir su día a día, cómo se toma él las cosas. "Digo yo que de lo que a mí me funcione algo habrá que te funcione a ti", señala.

Así recuerda Ángel el día en el que sufrió el brote

Recuerda que el 4 de julio de 2017 le ingresaron en el área de psiquiatría del hospital. Ese día hizo una publicación en redes sociales felicitando por el éxito de la película Wonderwoman a su pareja, una película de la industria de Hollywood que su novia no había dirigido. Estaba en pleno brote y pensaba que ella era la creadora de esa película porque la había credo en otra dimensión. Consiguieron llevarle a un hospital y allí se dieron cuenta de que estaba viviendo en otra dimensión. Estuvo ingresado en el ala de psiquiatría durante dos semanas.

Seis años después recuerda algunos momentos de aquella época como la sensación de poder hablar con perros, pensar que la tierra era una nave del espacio... o poder escuchar a Mozart a tiempo real en una habitación. Los síntomas de un brote son similares a los de un viaje con ácido. "Cada parpadeo reconfigura el mundo y lo convierte en algo nuevo. Pensaba que había pactado la posibilidad de no morir teniendo una especie de negociación con el universo y con la muerte. Algo que no podía comentar en voz alta", señala.

"Ahora presto mucha atención a las decisiones que tomo"

Reconoce que quien te haya acompañado en ese viaje siempre va estar preocupado por si se repite. Añade que "es un agobio estar pendiente de si la persona que tienes delante está bien o no", pero esa sensación se se va calmando. El secreto para no volver a caer lo compaña con un proceso eterno de tratar de prestar atención a las decisiones y no bajar la guardia en la vida para que nada se desmonte. "En el momento en que te desentiendas es muy probable que algo suceda y se vaya al carajo", destaca.

La opinión de Ángel Martín al consumo de alcohol y drogas

Hace años que Ángel ya no se medica y sus rutinas son no tomar ninguna decisión por inercia y sin pensar. "Presto mucha atención antes de tomar decisiones para saber por qué las estoy tomando", señala. Sobre el alcohol y las drogas sabe que la recompensa que te aporta no es muy inteligente y con esa premisa afronta su día a día.

Aconseja ponerse detrás de todo aquello que nos impide pensar con claridad. "Todos tenemos preocupaciones, miedos, agobios, mucho jaleo y es interesante prestar atención a cuanto de ese ruido es tuyo y todo aquello que no sea nada tatar de ponértelo en segundo plano", apunta. Añade además que la gran mayoría de las personas que están en el ruido construirían de una forma más consciente sin esas interferencias.

Cree que si no hubiese pasado por el brote nunca se hubiera replanteado si se está convirtiendo en la persona que quiere ser. "El hecho de romperte, no encontrarte y poder reconstruir desde cero todo lo que está pasando en tu cabeza cambia", concluye.