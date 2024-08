Andrea, hija de un detenido por el régimen de Maduro: "Asumimos que lo secuestraron en plena calle, a plena luz del día"

Este lunes pudimos hablar en Espejo Público con la madre de María, una abogada venezolana detenida por el régimen de Maduro cuando estaba haciendo un directo en redes sociales desde su casa. Hace ya cinco días que no saben nada de ella. En esta ocasión, hemos contactado con Andrea de Grazia, venezolana y familiar de otro de los detenidos por el régimen de Maduro.

Andrea denuncia que se han llevado a su padre, de 64 años. Nos cuenta quién es su padre: "Mi papá es un dirigente político, opositor, él fue diputado a la Asamblea Nacional. También es el líder del Estado Bolívar en Venezuela, donde habita. Después de las elecciones presidenciales, él estuvo muy ligado al tema de logística para dar apoyo a los centros electorales y miembros de mesa".

El padre de Andrea se encontraría en el Helicoide, aunque la joven precisa que no tienen "ningún acta ni ningún documento que nos alegue que él está allí. Después de más de 24 horas desaparecido, mi familia en Venmezuela fue por centros de captura preguntando por si sabían algo de su paradero. Después de un día buscándolo, dieron con el Helicoide. Allí, un funcionario que trabaja dentro del centro les dejó verbalmente saber que mi papá estaba allí, pero no tenemos ningún documento que lo avale, no sabemos en qué condiciones lo tienen, es todo de terror lo que estamos viviendo".

El motivo de la detención

Preguntada por el motivo de la detención de su padre, Andrea explica que "el lunes después de las elecciones, él sufrió una amenaza de persecución. De hecho, fueron patrullas policiales y entes gubernamentales a buscarlo, grababan, tomaban fotos, era literalmente un acoso. Mi papá decidió resguardarse en el Estado Bolívar por aproximadamente cuatro días y después de eso viajó a Caracas, lo veía un lugar más seguro para estar, pero desafortunadamente no fue el caso".

Fue el pasado miércoles cuando "tuvo que salir de emergencia a una cita médica porque tiene una infección en los pulmones, y desde las 11:00 horas de la mañana no supimos nada de él. Literalmente asumimos que lo secuestraron en plena calle, a plena luz del día. Tenemos contacto con nuestros abogados, pero no hemos podido abrir un caso porque no sabemos de que lo estamos defendiendo".

Preocupada por la situación en Venezuela

"Tengo siete años exiliada en Estados Unidos, al igual que mis hermanos, somos siete hermanos. Para mi, Venezuela es mis raíces, donde crecí, donde me convertí en lo que soy hoy, lo que representa mi familia, y debo decir que Venezuela ha sido el amor más grande que mi papá ha tenido. Ha sacrificado su vida por la libertad de este país, y me duele y nos duele en el alma imaginarlo en las condiciones en las que potencialmente está porque el Helicoide es el centro de tortura más grade de toda Venezuela".

Andrea aprovecha su intervención en el programa Espejo Público para "exigir libertad a todos los venezolanos".