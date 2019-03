Amenazada de embargo por no pagar las tasas municipales

En Tavernes de la Valdigna, en Valencia, el Ayuntamiento le ha remitido una carta de embargo por una deuda de 875 euros a una vecina que no ha pagado la correspondiente tasa de contribución y basuras. Aunque el cargo es menor, los intereses se han elevado hasta los 875 euros.

Victoria, como una de tantas personas en nuestro país, hace un año que no tiene trabajo al igual que su preja y se ha visto obligada a no pagar ni siquiera la hipoteca, aun a riesgo de que la puedan desahuciar en el futuro. "Lo que me sorprendió de la carta es que no mel amandaba el banco por no pagar la hipoteca, era el Ayuntamiento", dice.