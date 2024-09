Álvaro Martín responde a las duras acusaciones de Rodríguez Ibarra: "Me dolió porque estaba diciendo una mentira"

Álvaro Martín, doble medallista olímpico en marcha atlética, ha respondido este martes en Espejo Público al expresidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, tras unas polémicas declaraciones en las que acusó a varios galardonados con las Medallas de Extremadura de no pagar impuestos en la región.

El ex presidente comentó que, "quien quiera hacerse el simpático el Día de Extremadura, nada más que tiene que hablar del tren y hacernos llorar; todo el día llorando. Salvo Guardiola y la monja de Plasencia, todos los que hablaron ese día, ninguno paga sus impuestos en Extremadura". "Se fueron para progresar ellos más y no hacer el esfuerzo aquí para que progresáramos todos más. Respeto su opinión, pero que empiecen por pedir perdón por no haber estado aquí cuando hacía falta estar aquí para poner inteligencia al servicio del pueblo extremeño”, añadió el socialista.

Las palabras del socialista no quedaban si respuesta y provocaban la reacción del marchador en redes. Martín además confiesa en Espejo Público que cuando se enteró de las declaraciones de Ibarra se quedó "un poco sorprendido" y se sintió dolido "porque estaba diciendo una mentira". Además afirma que el mismo día que saltó la polémica "la agrupación del partido socialista de Llerena enseguida me llamó para mostrarme su apoyo".

Álvaro Martín ha demostrado que está empadronado en Llerena

El campeón olímpico en París, nació en Llerena una localidad de 6.000 habitantes ubicada al sur de Badajoz: "desde que nací en 1994 llevo empadronado en Llerena, toda mi vida y tengo 30 años" "ya no se que documento enseñar para demostrar que pago mis impuestos en Extremadura".

Tras las acusaciones del ex presidente, Álvaro Martín publicó además en redes sociales un certificado que demuestra que está empadronado en Llerena y paga sus impuestos allí, desmintiendo las palabras de Ibarra y exigiendo que el expresidente se disculpe por "intentar manchar" su nombre. Además, expresó su molestia por que se utilizara una "mentira" en el contexto de un ataque político, aunque aclaró que no iba a entrar a valorar el conflicto interno del PSOE.

Rodríguez Ibarra no cesaba en su empeño. Lejos de rectificar o pedir disculpas por las graves acusaciones, insistía y alegaba que el documento que había llegado a mostrar el atleta, sin tener porqué, no tendría ninguna validez, ni demostraría nada. Ese 'papel' en cuestión era un certificado oficial del atleta que demuestra encontrarse al corriente de pago y no tendría ninguna deuda con la Hacienda Pública.