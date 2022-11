Una aldea sin miedo a las facturas de luz y gas: "Me autoabastezco un 80% de energía"

Pagar la factura de la luz y el gas se ha convertido en una de las principales preocupaciones de las familias españolas. Pero muy cerca de la capital existe una ecoaldea donde a los vecinos no les asusta la subida de precios. Se trata de una ecoaldea en Valdepiélagos. Hablamos con Víctor, uno de los cofundadores de este proyecto, que nos asegura que todas las casas están diseñadas bajo el mismo criterio: energía fotovoltaica, calefacción solar, diseño bioclimático y orientación sur. “Caminamos hacia ser lo más autosuficientes posibles. No somos totalmente, estamos conectados a red, pero en energía eléctrica me autoabastezco en un 80% y de calefacción también un 80%. Un 80% es energía solar a través de los paneles".

Víctor, cofundador de la ecoaldea: "Una familia que tuviera una casa como la nuestra sin calefacción solar podría pagar 10 veces más"

Víctor reconoce que algunos días muy fríos, que haya estado nublado y que no dé abasto el acumulador a lo mejor entra la energía complementaria que es una caldera de gas, "pero entra muy pocos días en el invierno”. Además este vecino afirma que ahora ante la crisis energética ellos pueden bajar el termostato y pagar mucho menos de gas que una familia con una casa unifamiliar como la suya sin calefacción solar: “Podrían pagar 10 veces más que nosotros”.

Un ecobarrio de 30 familias

Fina también vive en esta ecoaldea y nos asegura que por ahora ella no ha sufrido la subida de precios en sus recibos: “De momento la factura más o menos está lo mismo”. Además nos cuenta que no necesitan ni luz ni gas para tener agua caliente: “Los paneles solares son térmicos, tanto en invierno como en verano tenemos agua caliente que no nos cuesta nada”.

Fina, vecina de la ecoaldea: " Tanto en invierno como en verano tenemos agua caliente que no nos cuesta nada"

Chema es otro de vecino que lleva viviendo 15 años en esta ecoaldea. Afirma que consigue calentar su casa por muy poco. “Prácticamente con dos horas de sol al día tenemos la casa súper caliente todo el día. Comparado con una casa en Madrid, esta casa son 214 metros y la tenemos calentita por un coste bajísimo”. Chema nos confiesa sentirse afortunado de vivir en esta ecoaldea pero también triste, “porque España es el país del sol y no lo estamos aprovechando”.