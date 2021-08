El alcalde de Brihuega asegura que en ningún caso "se mató al toro a golpes de coche, lo hizo la persona autorizada"

En los encierros organizados en el municipio de Brihuega, Guadalajara, uno de los toros se escapó de la plaza y empezó a correr por las calles del municipio. Embistió a dos personas que tuvieron que ser trasladadas al hospital de Guadalajara y un coche acabó atropellando al animal mortalmente.

Espejo Público ha podido hablar con el alcalde de Brihuega, Luis Viejo, el cual señala que el Ayuntamiento no organizaba el festejo, sino que lo organizó una empresa privada. Además, asegura que "lo que sucedió fue un accidente, el toro se escapó y lo mató una persona autorizada, no el coche".

"Hay niños en las calles y personas mayores. Se intentó que no hubiera daños mayores", manifiesta el alcalde. Asimismo, afirma que en ningún caso "se mató al toro a palos ni a golpes de coches, lo hizo la persona autorizada". Por último, apunta que actualmente esperan el acta del festejo y el atestado de la Guardia Civil, por lo que "hasta que no tenga la información, prefiero no hablar".

Ante este suceso, la Asociación Nacional para la Protección y el Bienestar de los Animales (Anpba) ha realizado un escrito formal ante la Delegación Provincial de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de Guadalajara solicitando que inicie un procedimiento administrativo.

También, la presidenta de PACMA, Laura Duarte, señala que la tauromaquia supone violencia para los animales y también para las personas. "La manera en que se golpeó y mató a este animal no es justificable ni legal, tenían que haber previsto un sistema de seguridad", señala. Duarte explica que hay maneras no letales para los animales y considera que "se ha actuado de esta manera porque no existía un sistema de seguridad previsto".

En cambio, muchos vecinos consideran que se ha vivido una situación extrema y que, aunque la vida de la animal es importante, la vida de las personas está por delante.