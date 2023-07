Agua a precio de oro para mantener piscinas en Málaga.

La situación de sequía preocupa en la zona de la Axarquía, Málaga, su pantano está por debajo del 10% de capacidad. Los ayuntamientos como el de Vélez han prohibido el riego y el rellenado de piscinas. Está prohibición del uso de agua potable para llenar piscinas y regar zonas verdes ha generado una alta demanda de cubas de agua en comunidades de vecinos en municipios con restricciones como Vélez-Málaga o Rincón de la Victoria.

Las piscinas en esté tiempo de altas temperaturas pierden agua en su uso diario y necesitan renovación cada 3 semanas. Sin embargo, no todas aguantan estos gastos y han decidido cerrar, en vez de pagar agua traída por camiones a precio de oro. Con esa escasez de agua se ha triplicado la demanda de este tipo de camiones cisterna y desde Espejo Público nos hemos desplazado a una urbanización en Vélez. Los vecinos han tenido una verdadera odisea para conseguir una cuba de agua porque pueden tardar hasta dos semanas en suministrarles el agua. Nos aseguran que han llamado varias empresas de suministro “algunas nos traían el agua en mal estado y claro, para una piscina eso no nos interesa y aparte para regar un césped no nos sirve ese agua". Las empresas de la zona se encuentran sobrepasadas ante la alta demanda de este tipo de servicios así que estos vecinos nos cuentan que “la alternativa ha sido llamar a una empresa que nos trae el agua desde Málaga”.

Llenar una piscina de unos 50 metros cúbicos puede llegar a costar hasta 5 mil euros. Por eso, ante la frecuente situación de sequía, mantienen llena la piscina durante todo el año, teniendo que reponer solo el agua evaporada, aun así, nos cuentan que cada tres o cuatro semanas tienen que volver a hacer uso del servicio de estos camiones porque las altas temperaturas, no dan tregua y tienen que volver a rellenar. Los vecinos consideran que “los precios son elevados” y que los presupuestos para un camión cisterna cambian cada semana. Han recibido presupuestos de 400, 500 y 600 euros para rellenar el agua que falta en la piscina. Nos cuentan que cada semana el precio cambia y más se pone el agua a precio de oro, porque “como no hay agua, no para de subir”.

Listas de espera para suministrar agua

Estas empresas están trabajando el doble de su capacidad. Damián, uno de los empleados que llevan cubas nos afirma que “estamos completamente desbordados con la alta demanda de agua, no damos abasto”. Estos camiones transportan agua para el llenado de piscinas, un agua tratada con análisis, sin baterías y acta para el consumo de baño. Es un agua que se puede utilizar después del decreto de sequía.

La falta de agua les ha obligado a decidir si regar sus jardines o bañarse para intentar paliar el calor, no pueden permitirse hacer ambas cosas. Tienen el césped amarillo “cada vez que se llena la garrafa de 8 litros que tenemos en el aire acondicionado, la utilizamos para regar las plantas”, nos cuenta una vecina que lo sufre.

España se seca

Los embalses vuelven a bajar y se sitúan en el 44,7% de su capacidad. La alta temperatura hace que la evaporación aumente en nuestros embalses. Una situación que preocupa porque venimos de un año donde nuestros embalses han estado y están muy secos debido a la falta de lluvias durante el año.