La agredida en un bar de Barakaldo: "Me decía que era una guarra porque le había manchado de sangre"

El pasado mes de noviembre un hombre entraba en el bar que regenta Begoña en Barakaldo. Tras pedirle un teléfono a la dueña del local la agredió gravemente hasta que pudo ser reducido por un cliente y se metió en el baño hasta que la Ertzaintza logró detenerlo.

El agresor ha sido puesto en libertad al ser considera inimputable por el juez. Begoña aún se está recuperando tanto física como psicológicamente de la agresión. Siente mucho miedo y tiene pesadillas a diario recordando lo sucedido. Siente rabia e indignación por la resolución judicial. Su mayor preocupación es que vuelva a repetirse una agresión semejante en Barakaldo.

"No me lo puedo cree que la justicia haya actuado así. Lo vio la Ertzaintza y la Policía y no puedo aceptar que me digan que le había dado algo a la cabeza", señala Begoña. Cuenta que el agresor llegó al bar, le pidió un teléfono y empezó a pegarle. "Me decía: "Eres una guarra mira lo me has hecho me he llenado de sangre por tu culpa"", recuerda.

La víctima cree que el detenido iba preparado para la agresión: "Para robar y a hacer lo que quisiera, no lo acepto". Ahora Begoña saldrá a la calle con miedo. Su doctora le ha obligado a salir a la calle porque se había negado. Le tienen que dar de comer y ducharla por las lesiones que sufrió en la pierna: "Me siento inútil", lamenta.

