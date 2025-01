Los afectados por la DANA denuncian que las ayudas no llegan: "Absolutamente nada, cero euros"

Han pasado dos meses y medio desde la catástrofe de la DANA y miles de personas siguen sin recibir ningún tipo de ayuda. De las ayudas que el gobierno prometió solo ha llegado el 8 %. En el caso de las de la Comunidad Valenciana, solo el 25%.

Continua supervivencia

El equipo de Más Espejo, ha hablado con Nacho, uno de los afectados por la DANA que está en esta situación de "abandono". Su casa, situada en la orilla del barranco de Chiva, está totalmente destrozada, el agua alcanzó los 2 metros. La Dana lo arrasó todo, no tiene paredes, no tiene suelo, aún está llena de barro y de humedad, "excepto la solidaridad de los voluntarios no hemos recibido ningún tipo de ayuda" nos cuenta. Nacho no tiene a donde ir, "es una vergüenza, nosotros tenemos que vivir aquí, no sabemos nada" nos cuenta mientras nos enseña que su casa está destrozada, "no sabemos si cumple las condiciones mínimas de seguridad", insiste que están abandonados, "estamos en unas condiciones de supervivencia permanente".

"Absolutamente nada, cero euros"

Este afectado ha cumplimentado toda la burocracia necesaria para pedir las ayudas pero aún así dice que no han recibido nada "absolutamente nada, cero euros". A pesar de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en noviembre que se habían solicitado formalmente las ayudas a Europa, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, dice que el Gobierno central aún no ha solicitado los fondos europeos. Por su parte, la delegada del gobierno, Pilar Bernabé, asegura que todavía están preparando documentación.

