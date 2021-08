La actriz Raquel Meroño se encuentra confinada tras infectarse por segunda vez del coronavirus. La actriz está vacunada contra el COVID-19 con la pauta completa, pero a pesar de ello, se ha vuelto a infectar. Comenta que la primera vez que se contagió en el mes de marzo de 2020 fue asintomática, pero ahora ha perdido el olfato y el gusto. Asimismo, señala que no sabe cómo se ha podido contagiar.

Manifiesta que aunque la situación es como "una montaña rusa", ahora se encuentra bien. Sin embargo, "los primeros días fueron difíciles, tenía mucha fiebre". Aun así, explica que todos lo síntomas "lo peor ha sido perder el olfato y el gusto, ha sido un bajón".

"Si algo aprendimos en el primer confinamiento es que la actitud en estos casos es fundamental. Todos los días me obligo a ducharme y a arreglarme para mi misma, para estar presentable para mi misma porque todo cuenta", comenta.

Estar vacunado contra el coronavirus no exenta de contagiarse del virus y así lo explica la actriz: "Los médicos lo están explicando muy bien, la vacuna no hace que no puedas contagiarte, si no que luchas mejor contra el virus".

Por último, la actriz ha confesado que actualmente ha empezado una serie y ha tenido que parar la grabación tras contagiarse. Sin embargo, Meroño es positiva y comenta que "con humor se lleva mejor" esta situación.