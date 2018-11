Acosan a la periodista Gloria Serra cuando hacía un reportaje sobre Franco: "Hubo escupitajos, golpes e insultos de todo pelaje"

ESTE MARTES A LAS 22,20 HORAS EN 'LA SEXTA' | UN GRUPO DE ULTRADERECHISTAS

La periodista Gloria Serra ha sido increpada con por un grupo de falangistas que se manifestaba mientras la presentadora intentaba grabar una entradilla. El motivo de la grabación era realizar un reportaje sobre los 'papeles secretos' de Franco. El especial coincide con el 45 aniversario de la muerte de Franco. Los manifestantes de extrema derecha increparon a la periodista tachándola de manipuladora. La tensión crece hasta un punto en el que un hombre golpea a la cámara con el mástil de una bandera falangista. La periodista ha relatado en 'Espejo Público' que no le sorprendió la actitud hostil. "Llevo 30 años de oficio. No he vivido nada diferente a lo que he vivido otras veces: escupitajos, golpes e insultos de todo pelaje", confesaba.