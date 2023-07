La abogada de una de las ancianas maltratadas: "Una trabajadora afirma que cuando informó a la residencia de los hechos, la despidieron"

Un auxiliar de enfermería de una residencia de Sant Joan (Alicante) está acusado de delitos de amenazas, maltrato, agresiones y trato degradante a varias ancianas. El joven cubano de 35 años llevaba los últimos 12 trabajando en ese centro geriátrico.

La justicia pide 4 años y 11 meses de prisión para el trabajador. De momento, el proceso judicial sigue abierto y en él se han dado versiones contradictorias, según ha confirmado la abogada de una de las ancianas maltratadas. El centro manifiesta que desconocía estos hechos, pero trabajadores afirman que sí se puso en conocimiento de la residencia los comportamientos que el auxiliar estaba teniendo. Además, algunos familiares de las víctimas también afirman haber alertado de esto.

"Son dependientes, están en situación de vulnerabilidad"

"Debemos partir de la idea de que las personas de la residencia son dependientes, están en situación de vulnerabilidad", ha manifestado Elena Martínez, abogada de una de las víctimas, indicando que en estos casos son los familiares los que denuncian.

En esta ocasión, una familiar de una de las víctimas colocó una cámara en la habitación para poder conseguir pruebas de las vejaciones por parte del cuidador geriátrico. Gracias a este acto, podemos ver las espeluznantes imágenes del agresor en acción, insultando a las ancianas con frases como: "Eres una cochina", "Yo no comprendo como una persona que tenga el culo tan abajo puede mear la funda de la almohada", "Cuidado que te mato".

Durante el juicio, el hombre se ha defendido de la siguiente forma: "Los cubanos hablamos de otra manera".

La residencia no va a declarar

La abogada de la anciana ha confirmado que la residencia no va a declarar hasta que el proceso judicial no finalice. De momento se está tratando de esclarecer si el centro tenía o no conocimiento del comportamiento del cubano. Si la respuesta fuera afirmativa, también tendría que someterse a la justicia.

Ahora, "una nueva testigo ha declarado que cuando informó a la residencia de los hechos, la despidieron", según ha informado la letrada Elena Martínez.