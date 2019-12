Por el momento, 'The New York Times' aún no ha llamado a Abel Caballero, lo que sí ha sucedido es que la noticia de la iluminación de Vigo ha llegado al mismísimo tabloide. El prestigioso diario critica el excesivo gasto económico (1 millón de euros) y sobre todo energético (más de 6 toneladas de CO2) mientras en Madrid se celebraba la cumbre del clima.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, asegura que desde el tabloide neoyorquino no solo han llegado críticas, ya que también ha habido felicitaciones. Caballero es partidario de "recuperar algunas tradiciones y fiestas". "En los últimos tiempos hay un tufillo antinavidad", señalaba.

Asegura que las luces led utilizadas apenas consumen y este montaje se traduce en ingresos en la ciudad que multiplican por cien lo que cuesta el alumbrado. "Toda la hostelería está llena de miles de visitantes, es un extraordinario ingreso por habitante", destaca.

Cuenta que el aumento de empleo y crecimiento se produce prácticamente sin ningún coste adicional y solo eso justifica la instalación del alumbrado. El balance de las navidades desde que se instalan las luces es que casi todas las plazas hoteleras están ocupadas. "Hay más gente en la Navidad de Vigo que en el Camino de Santiago durante todo el año", determina.

Vuelve a ver toda la información sobre esta noticia en Atresplayer.