2.000 euros de factura de la luz por 9 días de consumo: "Si no lo pago me cortan la luz"

Mariló acaba de recibir una factura de la luz de más de 2.000 euros por 9 días de consumo. Cuenta que cuando se llevaron el batacazo de la gran subida fue en enero y en ese momento dejó la compañía Holaluz para pasarse a Unión Fenosa. Ese cambio se hizo efectivo el día 9 de febrero. Ahora ha recibido la liquidación de esos 9 días que tenía con HolaLuz: una factura de más de 2.000 euros a la que tiene que sumar lo que le vendrá ahora del contrato que hizo con Unión Fenosa.

Señala que tendrá que pagar ese recibo porque si no le cortarán la luz. "Es vergonzosa la situación que nos están poniendo a todos los autónomos y las empresas. Esto lleva ya antes del verano sucediendo y no es porque haya una guerra. No podemos estar los autónomos levantando este país continuamente", lamenta.

Vive en una zona rural y cree que la administración no mira hacia ellos y los impuestos son iguales que en una ciudad donde pasan miles de personas por la puerta de un establecimiento. "Por aquí pasan unas 4 personas y tenemos unos 200 habitantes". En su negocio ha tenido que hacer frente al aumento de la tasa de autónomos, la subida de la seguridad social de sus empelados, a pagar más por la luz, el gas, el gasoil, los alimentos y ahora el IVA.

Puedes ver la denuncia de una autónoma que ha recibido una factura de 2.000 euros por 9 días de consumo de luz en Espejo Público a través de Atresplayer.