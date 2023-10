Hasta 1.000 euros por una foto de tus pies: así funciona el negocio de este fetichismo sexual

Nos sostienen de por vida y deberíamos tenerlos siempre sobre la tierra pero los pies son más que eso, para el 20% de los hombres se han convertido en un codiciado fetiche sexual, lo dice un estudio que sitúa en el 8% la devoción de las mujeres por los pies. Las aplicaciones donde contemplar y hacer negocio con fotos y videos no paran de abrirse al mercado, pero además en las redes sociales hay hombres que buscan perfiles de chicas jóvenes y atractivas para pedirles sus pies.

Carlota de 25 años, nos da su testimonio. Ha recibido decenas de solicitudes como esta: "Me gustaría que me enviases algunas fotos de tus pies para poderte pagar X dinero." "Al principio, me pedían fotos y vídeos de mis zapatillas. Hablamos de un calzado cómodo." "Ellos me decían que fuesen las zapatillas más guarras que yo tuviese. No eran ni tacones, ni botas de tacón ni algo que estilizase el pie."

Se denomina también podofilia, además Carlota se ha encontrado competiciones muy llamativas: "Me pedían vídeos en los que tú insultas a la zapatilla. De hecho ellos me pedían que fuesen insultos muy agresivos y fuertes." Pero esto no queda aquí, lo más increíble que le ha solicitado un fetichista ha sido esto: "Me dijo, quiero lamerte una bota. Un zapato de bota militar, de color negro y con barro, de hecho me mando un video en el que el lamia la bota con barro y me decía que quería hacer eso conmigo".

Todo esto no queda aquí, hay muchas webs en las que tanto hombres como mujeres hacen negocio con sus pies y las tarifas oscilan desde los 5 euros hasta 1.000 dependiendo del nivel adquisitivo de la otra persona y sobre todo dependiendo de lo que tu quieras aceptar.

El lucrativo negocio de los pies: miles de euros por fotos de pies o calcetines sucios

Existen plataformas de pies de famosos y famosas e incluso se puja por ellos. Entre los más cotizados, están los de actrices como Penélope Cruz o comunicadoras como nuestra presentadora Susana Griso. El problema de todo esto es que como Carlota hay mucha gente que no cede a mandar este tipo de imágenes de sus pies por el miedo de qué harán con ella, la fantasía del perverso es lo que hace que muchas personas decidan no lucrarse.

El perfil de los individuos que piden este tipo de imágenes u objetos son sobre todo hombres entre 35 y 45 años que se mueven con cierta agilidad por las redes sociales y que sobre todo buscan a mujeres jóvenes, atractivas con las que intentan intercambiar estas fotos y videos. Pero hay que decir que tras este envío de imágenes en muchos casos intentan quedar para poder conocer estos pies en persona. Carlota nos define el perfil de estos fetichistas: "En ese mundo lo único que quieren es que tú les humilles por eso te piden que les llames pringado, te piden que les insultes, toma mi dinero y hacer este tipo de guarrerías por así decirlo."

Conectamos con la sexóloga Beatriz Alegre quien nos analiza esta obsesión por los pies: "Hay dos teorías, la mas común es la de Freud en la que según estos estudios consideraba que las partes del cuerpo que van tapadas eran objeto de interés".