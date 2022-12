"Nicolás no se colaba, él promovía que se llenaran los sitios"

No se colaba en los actos del Partido Popular, ni se limitaba a colocarse para "salir en la foto". Según este amigo de Francisco Nicolás con el que ha hablado Espejo Público, el papel del joven más famoso de España en los últimos tiempos, era mucho más activo. "Le están poniendo que se colaba y eso es mentira. Él era el que promovía que se llenaran esos actos. Él hablaba con Aznar precisamente para llenar de gente de los mejores colegios esos actos por ejemplo. Él no se colaba. Una persona que se cuela, es que no tiene invitación, no tiene nada, y él tenía contacto directo" asegura a Espejo Público este íntimo amigo de Francisco Nicolás.

Sobre las razones por las que su amigo haya sido detenido y haya caído en desgracia, este joven lo tiene claro. "Yo pienso que ha debido de hacer algo que no estuviera permitido, que se ha pasado de la raya de poder o de los poderes que le hubieran otorgado y desde arriba le han dado la orden y se lo han cargado".

Sobre quién puede estar detrás de este caso, este amigo del pequeño Nicolás no lo tiene claro. "Lo que pretenden ahora es dejarlo caer y que se evapore un poco el asunto. Es que lo que no se yo es la función que la gente de arriba le podían haber puesto, pero lo que está claro es que todos los empresarios, toda esa gente, no le denuncian en primer lugar porque quedan como tontos, que un chico de veinte años les ha estafado, que es mentira, y también como que están pidiendo favores a la administración pública, por lo cual quedarían fatal y por eso no hay denuncias".