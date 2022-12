¿Y si al nacer te cambian de cuna?

María del Mar era la hermana biológica de Rafael. Tras cuarenta años de convivencia familiar se han dado cuenta de que, el que hasta ahora creían que era su hermano, no tiene su mismo ADN debido a un supuesto cambiazo en la maternidad donde vino al mundo. "En el mes de marzo de 2005, por medio de una pruebas médicas que me tuve que realizar, se vio que mi grupo sanguíneo no coincidía con el de mi madre y hermanos. La sorpresa para todos fue que no era hijo biológico", asegura Rafael.

El shock inicial dio paso a las preguntas. "Me tuvieron que dar un cambiazo en la maternidad. ¿De qué otra forma pudo ocurrir?" afirma la madre de Rafael. "Me gustaría saber quién es mi madre biológica", reconoce. "Estuve en el vientre de una mujer que me llevó en su seno con toda ilusión. Quisiera saber dónde está". Sin embargo, la ley de protección de datos le impide conocer quién era su madre.

La noticia afectó a toda la familia. María de Mar reconoce que ha estado años sin hablarse con el que en un principio pensaban era su hermano. "Rafael estaba con rabia al encontrarse con esa situación y lo tomó de una manera como si los demás tuvieramos la culpa. Incluso se dejó de hablar con mi madre", asegura. Ahora, pasado el tiempo, las cosas han cambiado radicalmente. "Yo a Rafael le quiero mucho. Es especial", afirma María del Mar, "pero quisiera saber dónde está mi hermano biológico", sentencia.