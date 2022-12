Montserrat Neira: "Le debo lo que soy a la prostitución"

Montserrat Neira ha escrito un libro en el que cuenta como y por qué se ha hecho prostituta. Se titula Una Mala Mujer. En el relata cómo una mujer licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración, acabó convertida en prostituta de lujo. "A mi me parece un trabajo tan digno como cualquier otro" Las razones que le llevaron a tomar esta decisión fue la necesidad, como ella misma reconoce. "Yo me encontré en un modelo laboral en el que el exceso de experiencia era un problema y no conseguía encontrar trabajo", asegura.

Afirma que hay un mundo de la prostitución que no debería existir "yo también empecé con proxenetas y trabajando en pisos, hasta que me independicé y pude controlar mi vida", dice Monserrat.

Es madre de un hijo y confiesa que confesarle a qué se dedicaba fue uno de los tragos más amargos que tuvo que pasar. "Quería que conociera la verdad a través de mí, no por medio de terceras personas. Su primera reación fue tacharme de mala mujer".