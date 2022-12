"Mientras 'el Cuco' sale a la calle, mi hija está muerta", afirma Eva Casanueva

La Audiencia Provincial de Sevilla ha dejado en libertad al 'Cuco', el único menor acusado por la muerte de Marta del Castillo. El menor ha pasado los últimos 28 meses en un centro de menores. Ahora, tras estas medidas, 'el cuco' está libre de moverse por donde quiera y como quiera por la ciudad hispalense. "No entiendo que, de tantos implicados que había en el crimen de mi hija, a día de hoy, todos están en la calle, menos mi hija que está muerta", afirma una triste Eva Casanueva, la madre de Marta del Castillo. "No me gustaría encontrármelo por Sevilla, pero puede moverse líbremente", se lamenta.

El abogado del 'Cuco' ha pedido calma a la sociedad sevillana ante la libertad de su defendido para moverse líbremente por la ciudad. "Nosotros siempre nos hemos mantenido en la línea de la calma y el sosiego, pero no podemos controlar a toda la sevillanía. Me he encontrado gente por la calle muy indignada, pero nosotros siempre mantenemos la calma", asegura Eva.

La madre de Marta del Castillo afirma que no confía que 'el Cuco' diga ahora, que está en libertad, dónde se encuentra el cadáver de Marta, "es muy frío, no tiene sentimientos, lo ha demostrado. No creo que vaya a decir nada".