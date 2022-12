María Isabel: "Me han dicho que estoy en seguimiento y tengo miedo"

Acudió al centro de salud porque tenía un pequeño dolor en la rodilla sin imaginar que iba a compartir consulta con Teresa Romero, la auxiliar de enfermería que ya contagiada por ébola esperaba que la atendiera su médico de cabecera. María Isabel Martín no sale de su asombro y se muestra muy preocupada. "Me han llamado para que me tome la temperatura dos veces al día y que estoy en seguimiento. Tengo un susto en el cuerpo que ni se".

"Estoy un poco estresada y con miedo porque ¿y si he tocado algo que ella también tocara?. Es muy difícil llevar esto. Ahora me dicen que no salga de casa y no me trate con personas pero, ¿y todo lo que me ha tratado hasta ahora después de una semana en la que he hecho mi vida normal?".



A pesar de su preocupación, María Isabel no pierde el buen humor. "Mi marido es muy aprensivo y me tiene toda la casa con lejía. Me ha dado hasta en los sillones y me los ha descolorido. Ha puesto carteles por la casa y mis nietos no se quieren comer la comida porque me ven prepararla con guantes y mascarilla".