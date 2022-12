Manuela Carmena: "En campaña no se debe desprestigiar a las personas"

Manuela Carmena, candidata de Ahora Madrid a la alcaldía de la capital de España, ha hablado con Espejo Público tras las recientes declaraciones de Esperanza Aguirre que la acusó de no ser jueza. Unas afirmaciones que la candidata del PP ha tenido que desmentir al no ser ciertas. "Me sorprendió lo que había dicho y cuando la llamé me pidió perdón pues me dijo que estaba mal informada, ya que había recurrido a una noticia del año 1996", asegura Carmena. "Le contesté que procurara informarse mejor y que hiciera una carta de rectificación, que no me ha llegado, pero parece que ya ha rectificado".

"Me parece que hay que ser muy rigurosos y tener mucho cuidado cuando, en los procesos electorales intentamos desprestigiar a las personas. Yo insisto mucho que hay que hablar de política, de gestión, pero nunca desprestigiar a las personas", afirma Manuela Carmena a los micrófonos de Espejo Público.