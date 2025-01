Interior expedienta a una agente de policía por amenazar con una paliza a los saqueadores de la DANA

La denuncia surgió desde el momento en que comenzó la emergencia en Valencia, cuando se informó de que algunas personas estaban entrando en las casas y negocios destrozados para robar lo que pudieran. Alfafar fue una de las zonas más afectadas, donde los vecinos pedían mayor protección ante los saqueos.

Saqueos y miedo entre los vecinos de Alfafar

Anca María Román, vecina de Alfafar, ha relatado cómo ella y su marido no pueden descansar tranquilos. Mientras su casa sigue siendo vigilada día y noche para evitar que sea ocupada, la vivienda de la familia está inundada de humedad debido a los daños causados por el agua y el barro. "Mi marido no puede dejar de dormir aquí porque en todo el barrio se está viniendo la gente a ocupar las viviendas", ha comentado. Además, señalaba que ha oído de otras casas donde han entrado incluso con la gente dentro y denuncia que algunas personas se habían quedado con el dinero de reformas falsas.

La amenaza de la agente de Policía Nacional

Respecto a la amenaza lanzada por la vecina de Paiporta agente de la Policía Nacional a los saqueadores, Anca María Román ha comentado que, aunque las palabras son "muy fuertes", podía entender la reacción de la agente. "La amenaza la puedo llegar a entender porque aparte de policía también es persona", explica. Según ella, la situación de estrés constante ha llevado a muchos a decir cosas que no hubieran dicho en otro contexto. En cuanto al expediente abierto a la agente, Anca añadía que, si no fuera policía, "no se le habría dicho nada, pero siendo policía es más rápido y más fácil de abrir un expediente". Este parece haberse convertido en un nuevo motivo para la indignación en la localidad valenciana.

La respuesta de la Confederación Española de Policía

Raúl Domingo, portavoz de la Confederación Española de Policía, ha recordado que los agentes están sujetos a un régimen disciplinario estricto, con un control interno y externo, ya que forman parte de un cuerpo jerarquizado con una normativa interna rigurosa. "Nuestra labor está siempre sometida al control de muchos organismos", señalaba. Domingo destaca que los saqueos y robos, especialmente en la zona afectada por la riada, son hechos ampliamente conocidos, y el propio Ministerio de Interior ha proporcionado datos al respecto.

La crítica situación y la falta de efectivos

En este contexto, Domingo también ha resaltado que la situación sigue siendo muy crítica, especialmente en las zonas más afectadas por la riada, donde la falta de efectivos policiales es uno de los mayores problemas. "El Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno tienen que hacer todo lo posible para garantizar que haya presencia policial", afirma, destacando que los saqueos continúan siendo uno de los principales problemas desde el primer día de la catástrofe.

