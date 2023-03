Indemnizada por su exmarido con más de 200.000 euros por las tareas del hogar durante el matrimonio

Tras veinticinco años de matrimonio en régimen de bienes separados y dos hijas en común, en el procedimiento del divorcio, Ivanna interpuso una demanda en la que solicitaba además de la pensión alimenticia, una compensación económica por el trabajo doméstico llevado a cabo y el cuidado de las dos progenitoras en común.

La jueza del Juzgado de Primera Instancia del pueblo de Málaga, Vélez Málaga, ha reconocido su derecho y mediante su sentencia ha obligado a su exmarido a abonar un total de 204.624´86 euros. Esta cuantía es el resultado de la aplicación del salario mínimo interprofesional multiplicado por 25 años de matrimonio.

"No sabía que existía este derecho. Pero en cuanto mi letrada me lo comentó, luché por el desde el primer momento", ha explicado hoy en Espejo Público la mujer, que espera ser un referente para todas aquellas amas de casa que se encuentren en la misma situación que ella.

En este caso, se ha puesto en virtud el artículo 1.438 del Código Civil que establece que los cónyuges deben contribuir al sostenimiento de las cargas del matrimonio, y en el caso de falta de convenio, como ocurre concretamente en esta situación, deberán hacerlo de forma proporcional a sus respectivos ingresos económicos. El trabajo del hogar es computado como contribución a las cargas.

“He trabajado de manera impecable y he estado en la sombra apoyando marital y familiarmente. Siempre me he sentido muy sometida y pisada. No he podido desarrollar mis habilidades ni mis capacidades”, explica Ivanna al programa y añade que ahora sí que puede cantar victoria.