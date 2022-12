"Mi hijo me ha desheredado de amor"

Carmen Cervera asegura que ella se siente "desheredada" por su hijo. "Desheredada de amor", responde de manera contundente en la entrevista que publica el diario El Mundo.

A pesar del reciente nacimiento de su segundo nieto, Eric, la relación de la baronesa con su hijo y su nuera no parece que haya mejorado en exceso. Carmen asegura estar harta da dar nuevas oportunidades. "Cuando una llama en Navidades, y nada. Y llama más adelante y nada, y vuelve a llamar, y nada, se acaban las oportunidades. Hace tiempo que no llamo. Porque no hay contestación".