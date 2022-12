"Han tendido una trampa a mi cliente", dice el abogado de Rosario Porto

Rosario Porto y su marido Alfonso Basterra llevan ya casi un año en prisión acusados de ser los responsables del crimen de su hija, Asunta Basterra, ocurrido ahora hace un año. En Espejo Público hemos hablado con José Luis Gutiérrez Aranguren, abogado de Rosario Porto. Sostiene el letrado, como ha hecho desde que se hiciera cargo de la defensa de Rosario Porto, que "alguien ha tendido una celada a mi cliente. Sostengo desde el principio que dejar unas pistas aparentemente tan claras que apunten en una dirección no es inócuo. Alguien tiene interés en que se haya puesto el foco de atención en Rosario Porto".

En cuanto al registro que se practicó en la finca de Teo, lugar del crimen según la investigación, y cuyas imágenes ha tenido acceso en exclusiva Espejo Público, Aranguren afirma que "no creo que la finca de Teo sea la escena del crimen. Es un absurdo, pues no creo que Rosario pudiera, con su forma física, subir y bajar el cuerpo de la pequeña sin dejar ni huellas ni rastros.

La aparición de una esquela de la madre de Asunta en El Correo Gallego ahora que se cumple un año de su muerte ha sido vista por muchos como una estrategia de la defensa para antes del juicio que próximamente se va a celebrar en Santiago de Compostela. "Es una interpretación gratuita y carente de fundamento. Me pidió consejo y me preguntó si era adecuado y le dije que debía de hacer lo que ella considerara en conciencia", asegura Aranguren en Espejo Público. En caunto a la explicación de que la esquela sólo la ponga la madre y no junto al padre, es, a ojos del Aranguren algo lógico. "La defensa de cada uno de los padres es independiente. Ella no tiene ninguna relación con su marido".

Aranguren nos asegura que "Rosario Porto está hundida moralmente y no ahora porque se cumpla un año del la muerte de la niña, lleva así mucho tiempo. Vengo pidiendo que se atienda peticiones de libertad, porque según los psiquiatras no está en condiciones de defenderse. esto puede llevar a la desaparición de Rosario para e juicio, pero en esta situación no va a poder presentarse", afirma.

Por último, Aranguren ha calificado de "desafortunado" el libro que ha escrito Vázquez Taín sobre el caso Asunta. "Los jueces deben hablar por sus resoluciones y no en un libro. No se debería hablar de cuestiones sobre una instrucción recien terminada y pendiente de juicio".