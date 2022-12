González Peeters: "Los correos que han salido son objeto de investigación judicial"

Manuel González Peeters, abogado de Diego Torres ha declarado a Espejo Público que los recientes corres que se han hecho públicos están en manos del juez "siempre en defensa de los intereses de mi cliente y dentro del marco que el ordenamiento jurídico habilita".

González Peeters no ha dudado en calificar como "memez" la idea que se ha publicado en numerosos medios de que todos estos movimientos se deban a un chantaje a la Corona. "El solo hecho de plantear esa hipótesis, aparte de difamante para la persona sobre la que se ha hecho, debería haber supuesto acciones contra el que lo afirma". También ha desmentido que tenga más correos ocultos.

El abogado de Diego Torres no ha querido aclarar si su defendido acudirá o no declarar el próximo día 16 de febrero. "Lo que tenga que hacer mi cliente lo hará en el juzgado", al tiempo que no ha querido valorar el comunicado que Carlos García Revenga defendiendose de las acusaciones que se vierten en los correos que recientemente han visto la luz, "me es indiferente y no voy a responder a nada de lo que diga".