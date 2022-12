Regalos originales para acertar esta Navidad

¿Qué regalo le gustaría el día de reyes? Es la gran pregunta para la que no hay una respuesta correcta. Dependiendo de cada persona la respuesta adecuada será diferente. Si preguntamos en la calle las respuestas que nos dan son de todo tipo. Hay quien quiere la clásica bufanda, una chaqueta o la colonia de toda al vida pero también muchos esperan recibir otro tipo de regalos menos clásicos. Entre las respuestas más sorprendentes hay quien pide que le quieran, compañía ó tiempo. Regalos que no son materiales pero que cada vez se valoran más.

¿Cómo es el regalo ideal?

Una de las claves para acertar es personalizar los regalos nos explica Luis Díaz del Dedo, CEO de Product Hackers, "los regalos que más se llevan son los regalos personalizados. Es mucho más interesante recibir un regalo personalizado, un regalo en el que la otra persona ha puesto tiempo. Se valora el regalo no sólo por el precio sino por el tiempo que esa persona nos ha dedicado a nosotros". Pues tomamos nota y buscamos ideas en internet y encontramos miles de objetos que podemos personalizar, desde camisetas, a tazas, a felpudos, llaveros, mantas ó tabletas de chocolate con nuestro nombre a canciones personalizadas o joyas que se diseñan con la onda de sonido de la voz de una persona querida. Detrás de este tipo de regalos personalizados hay un plus, nos dicen los expertos en marketing, porque no solo se ha buscado el regalo y se ha pagado su valor aquí también hay un extra de esfuerzo para diseñarlo y personalizarlo pensando en la persona que lo va a recibir.

"Es mucho más interesante recibir un regalo en el que la otra persona ha puesto tiempo" Luis D. del Dedo

Con todos estos consejos entonces ¿Cómo sería el regalo ideal? Si seguimos estos consejos aseguran que no fallaremos :

- Apostar por un regalo original

- Pensar en los gustos y costumbres de la persona que lo recibirá y no en los nuestros

- Dedicar tiempo a buscar ese regalo

- Personalizar el regalo si es posible

- Generar intriga o sorpresa al entregarlo

Y si además de personalizado el regalo es sorpresa casi tendremos el 100% del éxito asegurado. Luis días del Dedo explica que "el efecto sorpresa tiene mucho sentido porque nuestro cerebro segrega muchísimas más dopamina cuando recibe la sorpresa que si se trata de un

[[DEST:R" rel=" https://www.antena3.com/programas/espejo-publico/puede-inteligencia-artificial-ayudarnos-esa-navidad_2022121963a04277fe32290001cda3b0.html" target="_blank">"El efecto sorpresa tiene mucho sentido porque nuestro cerebro segrega muchísimas más dopamina" experto marketing digital

Entre los regalos sorpresa en el mercado hay muchas experiencias de aventuras y gastronómicas. Por ejemplo, una de las últimas apuestas es regalar una "cena sorpresa". Elegimos el presupuesto, la ciudad donde queremos cenar y rellenamos un cuestionario con los gustos o alergias de la persona que lo va a recibir. Y así explica Juanjo Sáez, CEO de Uncovercity, esa persona que lo recibe sabe el día y la hora de la cena peor no sabe ni el restaurante ni el menú que va a comer. El efecto sorpresa aseguran funciona a la hora de regalar.

Casi 4 de cada 10 artículos se terminan devolviendo

En estas Navidades nos vamos a gastar en regalos una media de 195 euros según una encuesta realizada por Funcas. Pero el importe no es lo más importante aseguran los analistas en marketing, entre regalar una consola carísima y un regalo personalizado muchos van a preferir el segundo porque al final es algo en lo que hemos invertido tiempo y no sólo tiene un valor económico". Independientemente del valor del regalo muchas veces no acertamos con el artículo elegido. Este año el 38% de los españoles cree que devolverá algún producto adquirido durante esta Navidad según los datos del portal idealo.