"Se está intentando ocultar la realidad de lo que se ha hecho mal"

Afortunadamente Teresa Romero ya está libre del virus del ébola y parece que la crisis sanitaria que se produjo con su contagio remite. Ahora, los sanitarios levantan la voz para denunciar las condiciones laborales en las que han estado trabajando. "Desde el comienzo dije que no se iba a conocer la causa del contagio de ébola de Teresa Romero, cualquiera de los miembros que atendieron a los enfermos podría haberse contagiado, no los que ven el toro desde la barrera", asegura Máximo González, presidente del Consejo General de Enfermeria en Espejo Público.

Según el señor González, "tenemos evidencia suficientes, que ya están en poder de los jueces, que demuestran la cadena de errores que se han producido y de incumplimientos legislativos de obligado cumplimiento en el código penal". Se ha mostrado tremendamente crítico con la gestión de toda la crisis. "Nunca he criticado al profesional. Se está intentando tapar y ocultar la realidad de lo que no se ha hecho bien".



Máximo González también ha tenido un acalorado debate con Miguel Ángel Rodríguez al hilo de la homologación o no de los trajes que han estado utilizando los profesionales para tratar a Teresa Romero, pues el que fuera portavoz durante el Gobierno de Aznar aseguraba que estos trajes eran los correctos "según ha dicho uno de los médicos que han atendido a Teresa", dice. Por su parte, el presidente del Consejo General de Enfermería ha respondido que "en el informe que hemos presentado a la autoridad judicial se ha demostrado que no".